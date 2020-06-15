بعد إعلان الصفاقسي.. أرقام حمزة المثلوثي المرشح للانضمام إلى الزمالك

أشارت تقارير إعلامية خلال الأيام القلية الماضية، إلى اقتراب حمزة المثلوثي قائد الصفاقسي التونسي من الانتقال إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال معز مستيري رئيس فرع كرة القدم في الصفاقسي في تصريحات عبر قناة IFM التونسية: "الزمالك في اتصالات متقدمة جدا مع حمزة المثلوثي لضمه بداية من الموسم المقبل، وقد قدموا له عرضا مغريا".



لعب حمزة المثلوثي مع الصفاقسى هذا الموسم 14 مباراة فى الدورى التونسى، أحرز هدفين وصنع 3، كما شارك فى مباراتين فقط بالكونفيدرالية .

وشارك مع الصفاقسي بشكل عام في 99 مباراة، أحرز 7 أهداف وصنع 15 هدفا، كما لعب مع نادي البنرزتى قبل انتقاله للصفاقسى في 128 مباراة أحرز 3 أهداف وصنع 5.





ومثل حمزة المثلوثي منتخب تونس في 29 مباراة دولية.





ويرغب نادي الزمالك، في تدعيم مركز الظهير الأيمن، بعد رحيل التونسي حمدي النقاز ، ووجود حازم إمام وحيدًا في ذلك المركز.

وينتهي عقد المثلوثي مع الصفاقسي بنهاية هذا الموسم، ومن ثم يحق له التوقيع مجانًا لأي نادٍ.







