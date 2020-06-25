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محافظات

خروج 18 متعافيا من كورونا بمستشفى العزل بالدقهلية..صور

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:55 م
خروج 18 متعافى من
خروج 18 متعافى من كورونا بمستشفى العزل بالدقهلية..صور
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همت الحسينى
اعلن الدكتور مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى بيان له اليوم الخميس، خروج 18 مصابا بكورونا من الحجر الصحى بتمى الأمديد بعد شفائهم التام مضيفا أن باقى المصابين يتلقون العلاج بانتظام طبقا لبروتوكول وزارة الصحه وسيتم خروجهم عقب تعافيهم تمام.

واضاف  وكيل الوزارة أن الأطقم الطبيه بمستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد حرصوا على الاحتفال مع المرضى بفرحة خروجهم بتوزيع البالونات عليهم واطلقت السيدات الزغاريد .

فيما عبر بعض المرضى عن سعادتهم وفرحتهم بالخروج مشيدين بالخدمه الطبيه المقدمه وقدموا الشكر للأطقم الطبيه التى قامت بعلاجهم حتى من الله عليهم بالشفاء تضرب أروع الأمثله في التفانى والإخلاص في العمل من أجل المرضى.

وأشاد وكيل الوزارة بالجهود التي يبذلها أبطال الجيش الأبيض في خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج، مهيبا بالمواطنين اتباع تعليمات وزارة الصحة  وخاصة بداية من السبت ورفع الحظر الالتزام التام بتعليمات وزارة الصحة فى هذا الصدد.

وناشد بالبعد عن الزحام  ولبس الماسك خاصة في أي مكان عام وأماكن العمل والتجمعات وتنفيذ التباعد الاجتماعي سائلا الله السلامه للجميع داعيا  الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وتعود الحياه بأرض مصر كما كانت من قبل.
خروج 18 متعافيا من كورونا بمستشفى العزل بالدقهلية..صور
خروج 18 متعافيا من كورونا بمستشفى العزل بالدقهلية..صور
خروج 18 متعافيا من كورونا بمستشفى العزل بالدقهلية..صور
خروج 18 متعافيا من كورونا بمستشفى العزل بالدقهلية..صور
خروج 18 متعافيا من كورونا بمستشفى العزل بالدقهلية..صور
خروج 18 متعافيا من كورونا بمستشفى العزل بالدقهلية..صور
خروج 18 متعافيا من كورونا بمستشفى العزل بالدقهلية..صور
خروج 18 متعافيا من كورونا بمستشفى العزل بالدقهلية..صور
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