تعقيم مسجد السيدة زينب..الأوقاف تتابع التنفيذ بالمساجد على مستوى الجمهورية

فى سياق متصل رصدت عدسة موقع "صدى البلد"، أعمال تعقيم وتطهير مسجد الإمام الحسين بالقاهرة استعدادا لفتح المسجد فجر يوم السبت المقبل.





ووزعت وزارة الأوقاف أدوات التعقيم والتطهير على مديريات الأوقاف من أجل إنهاء استعدادات المساجد لفتحها بعد علقها بسبب جائحة كورونا.





ووضعت وزارة الأوقاف عددا من القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس حيث تم التأكيد على فتح المساجد التي تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.