AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

تعقيم مسجد السيدة زينب..الأوقاف تتابع التنفيذ بالمساجد على مستوى الجمهورية

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:50 م
تعقيم مسجد السيدة
تعقيم مسجد السيدة زينب
Advertisements
عبد الرحمن محمد
وجهت وزارة الأوقاف اليوم فريق متخصص لتعقيم مسجد السيدة زينب بالقاهرة كما وجهت الأئمة لوضع علامات التباعد بين المصلين.

يأتى هذا في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد والعمل على نظافتها وتطهيرها وتعقيمها استعدادًا لفتح المساجد لاستقبال المصلين على مستوى الجمهورية فجر السبت 27 / 6 / 2020م، وتتابع عملية تعقيم المساجد على مستوى الجمهورية ، سائلين المولى أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

فى سياق متصل رصدت عدسة موقع "صدى البلد"، أعمال تعقيم وتطهير مسجد الإمام الحسين بالقاهرة استعدادا لفتح المسجد فجر يوم السبت المقبل. 

ووزعت وزارة الأوقاف أدوات التعقيم والتطهير على مديريات الأوقاف من أجل إنهاء استعدادات المساجد لفتحها بعد علقها بسبب جائحة كورونا. 

ووضعت وزارة الأوقاف عددا من القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس حيث تم التأكيد على فتح المساجد التي تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

كما يتم الالتزام بضرورة ارتداء المصلين للكمامة واصطحاب المصلِّي للمصلَّى الشخصي (سجادة صلاة شخصية)  ووضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر ويكون الفتح في المرحلة الأولى للمساجد التي بها إمام ، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتحت مسئولية اثنين من العاملين بالأوقاف سواء إمام وعامل ، أم خطيب مكافأة وعامل، أم مقيم شعائر وعامل ، أم مؤذن وعامل ، أم مفتش وعامل ، أم مدير إدارة وعامل ، أم رئيس قسم وعامل ، ليكونوا مسئولين عن الالتزام بجميع الإجراءات.
تعقيم مسجد السيدة زينب..الأوقاف تتابع التنفيذ بالمساجد على مستوى الجمهورية
تعقيم مسجد السيدة زينب..الأوقاف تتابع التنفيذ بالمساجد على مستوى الجمهورية
تعقيم مسجد السيدة زينب..الأوقاف تتابع التنفيذ بالمساجد على مستوى الجمهورية
تعقيم مسجد السيدة زينب..الأوقاف تتابع التنفيذ بالمساجد على مستوى الجمهورية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد فتح المساجد.. الأوقاف تحدد مصير صلاة الجنازة وفتح دور المناسبات

وزير الأوقاف: تغيير صيغة الأذان فجر السبت.. وخدمة بيوت الله وضيوفها شرف لنا

قبل فتح المساجد .. الأوقاف: توزيع مستلزمات تعقيم ومطهرات على المديريات

تعقيم مسجد الحسين استعدادا لاستقبال المصلين فجر السبت.. فيديو

ترشيحاتنا

ولادة وخناقة ومرضى في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم.. وعمليات التعليم ترصد 16 حالة غش بالموبايل في امتحان اللغة الإنجليزية.. والتعليم تشكر الأمن والمحافظين على تعاونهم الملحوظ

التعليم تضبط الطلاب المتورطين في تصوير ونشر امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 وتطبق عليهم القانون

بعد إصابة عبدالله مشرف.. أعراض جلطة المخ

لمواجهة كورونا.. تحالف دولى يتفق مع شركات على إنتاج 4 مليارات جرعة سنويا

بعد اعتزالها المفاجئ.. رنيم الوليلي تركت عرش الإسكواش من أجل عش الزوجية

مدبولى يصدر قرارا بقواعد وأحكام ومواعيد صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة

AdvertisementS

في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.. الذهب ينخفض عن ذروة 8 سنوات

قرار جمهورى بعزل المستشار محمد صبرى نائب رئيس قضايا الدولة.. مستند

التضامن تعتذر لأصحاب المعاشات عن عطل موقع هيئة التأمينات الاجتماعية

ولادة وخناقة ومرضى في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم.. وعمليات التعليم ترصد 16 حالة غش بالموبايل في امتحان اللغة الإنجليزية.. والتعليم تشكر الأمن والمحافظين على تعاونهم الملحوظ

صدى البلد يكشف حقيقة مفاوضات ألميريا الإسباني مع طاهر محمد نجم المقاولون

رئيس الوزراء: شعرت بالفخر بعد ما شاهدته من استعداد وكفاءة لوحدات القوات المسلحة

عودة الشهر العقاري للعمل بكامل طاقته السبت المقبل

خبير وبائيات يشرح بالنسب.. هل اقتربت معدلات الإصابة بـ كورونا في مصر من الانخفاض؟

الحكومة: غلق الشواطئ ومنع الأفراح.. وصالات الألعاب تستقبل الرواد من 6 صباحا لـ 9 مساءً

مصدر ينفى إصابة الفنان عبد الله مشرف بـ كورونا

طالبة تعاني من آلام الولادة في إحدى لجان الثانوية العامة بالعجوزة

مدبولى يصدر قرارا بقواعد وأحكام ومواعيد صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة عبدالله مشرف.. أعراض جلطة المخ

بـ الشيفون المطرز.. سمية الخشاب بإطلالة تكشف جمالها.. شاهد

جعلت حياته جحيمًا.. أب ينفق مبالغ طائلة لطرد ابنته الوحيدة من مسكنه.. اعرف القصة