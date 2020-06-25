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رياضة

عمرو حسن: سيراميكا كليوباترا يمتلك إدارة محترفة.. ويستحق التواجد بين الكبار

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:12 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
أبدى عمرو حسن مدرب فريق سيراميكا كليوباترا، والقائم بأعمال مدير شئون اللاعبين سعادته بانضمامه للجهاز الفني للفريق، مشيرا إلى أنه سيبذل قصارى جهده لصعود الفريق للدورى الممتاز الموسم المقبل.

وأضاف عمرو حسن خلال تصريحات صحفية اليوم: نادي سيراميكا كليوباترا يمتلك إدارة محترفة ومنظومة قائمة علي الاحترام والتقدير ويستحق الفريق التواجد بين أندية الدورى الممتاز الموسم القادم. 

وأشار إلى فريق سيراميكا كليوباترا أصبح علي بعد خطوات قليلة من التأهل إلى الدورى الممتاز في الموسم الجديد والجميع يبذل أقصى جهد ليكون النادي بين الكبار. 

واختتم عمرو حسن تصريحاته قائلا: سعيد بالانضمام للجهاز الفني لسيراميكا كليوباترا تحت قيادة هيثم شعبان المدير الفني وسأبذل قصار جهدي خلال الخطوات القليلة القادمة لتحقيق حلم الدورى الممتاز. 

جدير بالذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا يحتل المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني برصيد 32 نقطة. 
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