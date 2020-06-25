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منوعات

مقابل مليون جنيه استرليني.. هاري وميجان يفشيان أسرار العائلة الملكية

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:12 م
صدى البلد
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نهى حمدي
رغم تحذيرات الملكة إليزابيث لحفيدها وزوجته المنشقين عن الحياة الملكية بالتزام الصمت عما يدور داخل القصر الملكي، سيضطر الزوجان ميجان ماركل والأمير هاري إلى مشاركة قصص من حياتهم الملكية كجزء من صفقة تبلغ قيمتها مليون جنيه استرليني.

حيث وقع دوق ودوقة ساسكس مؤخرًا صفقة مع "هاري ووكر" في نيويورك، لمشاركة تفاصيل من حياتهم أثناء تواجدهم بالقصر الملكي، بحسب  ما  نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

وحذرت "إنجريد سيوارد"  رئيسة تحرير مجلة Majesty ، قائلة :"من المتوقع أن يكشف الزوجان الملكيان تفاصيل وقتهما في قصر باكنجهام من أجل الحصول على ملايين الجنيهات الاسترالينية".

وأخبرت "إنجريد" التي ألفت سيرة ذاتية للملكة والأمير فيليب،:" لا أحد يريد أن يدفع ملايين ليسمعهم يتحدثون عن المساواة بين الجنسين والبيئة، ولكن سيتعين على هاري وميجان فعلًا أن يكرسوا جهودهم، وسيكون عليهم بالتأكيد سرد بعض القصص عن العائلة الملكية".

وأشارت إلى أن الفكرة مربحة للغاية للدوق والدوقة ، اللذين تعهدا بالاستقلال ماليًا عن العائلة المالكة عندما أعلنا عن خططهما للتراجع، وكان باراك أوباما وميشيل أوباما قد نصحوا ساسكسس بشأن خططهما لحياة جديدة خارج العائلة المالكة.

يخطط الزوجان  للتحدث عن القضايا الاجتماعية بما في ذلك العدالة العرقية ، والمساواة بين الجنسين ، والبيئة والصحة العقلية، وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز.


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