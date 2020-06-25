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فن

صبا مبارك تشارك جمهورها بسؤال عن خطة ما بعد الكورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:09 م
صبا مبارك
صبا مبارك
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة صبا مبارك جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و علقت صبا مبارك علي الصورة قائلة :  لما كل شئ بيرجع لطبيعته.. و بعد ما يخلص كل شئ فكر مرتين شو اللي بدك تخليه بحياتك.. و شو الي صار وقتو يروح.. 

وحازت الصورة علي اعجاب متابعيها  وجاءت أبرز التعليقات كالاتي : 
جميلة اوي  ، ماشاء الله ربنا يحرصك  ، بموت فيكى".

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يشار إلى أن صبا مبارك عرض لها في رمضان 2020 مسلسل "حارس الجبل"، للمخرج الأردنى سائد الهوارى، تأليف الكاتب حازم ‏فضة، ‏بطولة السعودى عبد المحسن النمر، منذر رياحنة وخالد القيش، ويروى قصص القبائل بكثير من التشويق‎.‎

ويعتبر حارس الجبل هو اسم المسلسل الذي أعاد الفنانة الأردنية صبا مبارك إلى الأعمال البدوية بعد فترة من الغياب.

وتجسد دور "رمال" الفارسة المغوارة ويشاركها البطولة عدد من الفنانين منهم السعودي عبد المحسن النمر والأردني منذر رياحنة.
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