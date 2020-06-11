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مرأة

بـ توب مكشوف.. صبا مبارك تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:38 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة صبا مبارك صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت  صبا مبارك،  بإطلالة جريئة أثارت من خلالها الجدل عبر إنستجرام، وتألقت مرتدية توب باللون الأسود مكشوف البطن والاكتاف، ونسقت معه بنطالا أنيقا من الجينز المقطع باللون الأزرق الفاتح  الذي يبرز عن جمالها.


وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الكيرلي التي تبرز عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت صبا مبارك فى الماكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز عن جمالها، ووضعت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم.


 
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