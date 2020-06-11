بـ توب مكشوف.. صبا مبارك تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة

وظهرت

، بإطلالة جريئة أثارت من خلالها الجدل عبر إنستجرام، وتألقت مرتدية توب باللون الأسود مكشوف البطن والاكتاف، ونسقت معه بنطالا أنيقا من الجينز المقطع باللون الأزرق الفاتح الذي يبرز عن جمالها.