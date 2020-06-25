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عقيلة صالح: الرئيس السيسي قال بوضوح أوقفوا الحرب والعالم أيد دعوته

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:54 م
عقيلة صالح رئيس مجلس
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي
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حمزة شعيب
قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إن خطة الرئيس السيسي تستهدف وقف إطلاق النار لكن أطرافا ليبية لديهم مصالح في انتشار الفوضى.

وتابع عقيلة صالح خلال حواره بقناة " إكسترا نيوز ":"الرئيس السيسي قال بوضوح أوقفوا الحرب والعالم أيد دعوته، و"استجابة النواب الليبيين لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يمكن إغفالها، مشيرا إلى أن دعوة السيسي كانت مطلبًا ليبيًا، واستجابة لطلب من مجلس النواب الشرعي.

وأوضح أن مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي، معتبرا أن "التدخل المصري في ليبيا شرعي لحماية حقوقها وحدودها الغربية وأمنها القومي".

ونوه رئيس مجلس النواب الليبي إلى أن الشعب الليبي بجميع مكوناته يؤيد جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوقف إطلاق النار وحقن دماء الليبيين والحفاظ على الأمن القومي الليبي.
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