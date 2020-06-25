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حوادث

من 12 منتصف ليل غدٍ .. قطع عرضي لـ شارع الهرم 3 أيام

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:30 م
تحويلات مرورية
تحويلات مرورية
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن قطع عرضي لشارع الهرم لمدة ٣ أيام في إطار تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومي لمترو الأنفاق الخط الرابع. 

وقامت محافظة الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للبدء في نقل المرافق غاز طبيعي و المتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع . 

وأعلنت أنه سيتم إجراء قطع عرضي لشارع الهرم عند تقاطعه مع شارع سويلم والإسلام بالاتجاهين ابتداء من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتى الساعة الخامسة صباحا طوال فترة الأعمال ولمدة ثلاثة أيام من يوم الجمعة الموافق ٢٦ /٦ /٢٠٢٠ حتى يوم الأحد الموافق ٢٨ /٦ /٢٠٢٠ و ذلك دون تعطيل للحركة المرورية. 


وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.
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