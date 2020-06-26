أول تعليق من الجيش الإيراني على انفجار طهران

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، في بيان عاجل له منذ قليل، بأن الانفجار الذي وقع شرق العاصمة طهران لم يسفر عن أي خسائر بشرية.





وذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية الرسمية أن الانفجار ناجم عن انفجار خزان غاز صناعي بإحدى منشآت وزارة الدفاع.





من جانب آخر، قالت منظمة الطوارئ في طهران إنها لم تتلق حتى الآن أي طلبات لإرسال سيارات الاسعاف إلى موقع الانفجار.





وأكد حميد رضا كودرزي، مساعد الشئون الأمنية في طهران، أن انفجار شرق العاصمة قيد التحري.



