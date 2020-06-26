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رياضة

شوبير يعلن تفاصيل تجديد عقد فايلر مع الأهلي .. فيديو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:50 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن كواليس مفاوضات تجديد عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق خلال الفترة الحالية.

وأكد أحمد شوبير في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أن الأهلي أنهى كافة الاتفاقات مع فايلر بشان تجديد التعاقد حيث وافق فايلر على الأمر ويتبقى فقط التوقيع الرسمي.

وأضاف أحمد شوبير أن فايلر من المقرر أن يعود لـ مصر نهاية الشهر الجاري أو بداية شهر يوليو لتوقيع العقود.


وأكمل شوبير أن الأهلي بدأ التدريبات بشكل قوى وعنيف كتدريبات القوة أو التدريب بكرة القدم.

وكان شوبير أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم عن انتهاء الاهلي من كافة تفاصيل تجديد عقد فايلر لقيادة الفريق حيث ينتهي تعاقده نهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن يتم استئناف بطولة الدوري المصري لهذا الموسم منتصف شهر يوليو المقبل.
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