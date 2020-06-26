شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بشأن تجديد عقد فايلر

زف الاعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق بشري سارة لـ جماهير النادي بشان تجديد تعاقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الاول والذي ينتهى عقده بنهاية الموسم الجاري
وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" انفراد .. الأهلي يتوصل لأتفاق نهائي مع فايلر "
وكان شوبير كشف منذ عدة ايام عن كواليس أزمة فايلر مع زوجته بشأن تجديد تعاقده مع الأهلي خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن زوجته وراء تعطيل تجديد التعاقد حتى الآن فى ظل رغبتها فى الإطمئنان على الوضع الصحى فى مصر واستقرار الأجواء .
وأكد شوبير أمن فايلر يريد البقاء مع الأهلي وفى حال توصله إلى اتفاق مع أسرته سيكون هناك تجديدا للتعاقد بين الطرفين مؤكدا أن السويسري يدرس الوضع حاليًا مع عائلته وزوجته من أجل اتخاذا القرار النهائي خلال الفترة المقبلة .