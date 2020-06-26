30 سنه ليفربول مستنيك تجيب الدوري.. أحمد ناجي يوجه رسالة تهنئة لـ محمد صلاح

وجه أحمد ناجي مدرب حراس مرمى فريق الاهلي والمنتخب السابق وسموحة الحالي رسالة تهنئة لـ محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي والمنتخب الاول عقب تتويج الفريق بـ كأس الدوري الإنجليزي.
ونشر أحمد ناجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " صوره له بصحبة محمد صلاح.
وعلق :" مبروك يا فخر العرب تلاتين سنه ليفربول مستنياك تجبلهم الدورى انت مش فخر العرب انت فخر العالم ".
أهدى تشيلسي الإنجليزي ، لقب الدوري إلى ليفربول بعد فوزه على ضيفه مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدورى الممتاز الانجليزي.
وبخسارة فريق مانشستر سيتي ، توج ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاما دون الحاجة للعب الجولة المقبلة أمام السيتيزن يوم الخميس الموافق 2-7.