ليس محمد صلاح.. رياض محرز يكشف عن الأقرب للتتويج بـ جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي





وأكد رياض محرز في تصريحات نقلتها محطة " بي تي سبورت " الانجليزية أن ساديو ماني نجم فريق ليفروبول والمنتخب السنغالي.





وكان من المقرر أن يتم الاعلان عن الفائز بالجائزة في شهر ابريل الماضي ولكن ظروف توقف الدوري الانجليزي بسبب فيروس كورونا المستجد حال دون الإعلان عن المتوج بها.









وأضاف أن على الرغم من وجود محمد صلاح بفريق ليفربول ويقدم أداء رائعا ومتساويان في عدد الأهداف ولكنه ماني الافضل مشددا ان النجم السنغالي تطور بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة على المستوى البدني و بعدد الأهداف









هدى تشيلسي الإنجليزي ، لقب الدوري إلى ليفربول بعد فوزه على ضيفه مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدورى الممتاز الانجليزي

فوز البلوز منح الريدز المحترف في صفوفه محمد صلاح لقب البريميرليج الغائب عنهم منذ 30 عاما.

وبخسارة فريق مانشستر سيتي ، توج ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاما دون الحاجة للعب الجولة المقبلة أمام السيتيزن يوم الخميس الموافق 2-7.

