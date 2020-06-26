ينشر موقع "صدى البلد" أسعار الأسماك اليوم، الجمعة 26 يونيو 2020، في سوق العبور لتجارة الجملة وفقًا لآخر التغييرات.
وتراوح سعر كيلو سمك البلطي بين 24 و27 جنيهًا، في حين تراوح سمك البلطي نمرة "2" من 20 إلى 23 جنيهًا، والبلطي الأسواني بـ 37 جنيهًا.
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وبلغ سعر سمك الثعابين 210 جنيهات، والفيليه بلطي 90 جنيهًا، وبياض أملس خليجي بـ 35 جنيهًا.
وتراوح سعر كيلو سمك البوري رقم 1 بين 40 و46 جنيهًا، وسجل سعر البورى 2، ما بين 32 و38 جنيهًا.
وسجل المرجان رقم 2 نحو 32 جنيهًا، والمرجان المجمد 30 جنيهًا، والدنيس نحو 100 جنيه.
وسجل سعر القاروص نحو 80 جنيهًا،وسجل سعر الماكريل المجمد 35 جنيهًا، والوقار 90 جنيهًا.