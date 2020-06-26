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يسرا اللوزي تكشف عن أصعب لحظة فى حياتها وعلاقتها بالمطبخ.. فيديو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:36 ص
يسرا اللوزي و رامي
يسرا اللوزي و رامي رضوان
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البهي عمرو
تحدثت الفنانة يسرا اللوزي فى أول ظهور لها إعلاميا بعد ولادة ابنتها " نادية " عن لحظات الولادة فى وقت انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت يسرا اللوزي فى مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج مساء dmc " اصعب لحظة فى حياتى دخولي غرفة العمليات وأنا بالكمام أثناء ولادة ابنتى نادية.

وكشفت يسرا خلال لقائها عن أكثر ما جذبها فى شخصية نوارة التى سبق وقدمتها فى مسلسل بخط الإيد الذى سبق وتم عرضه قبل شهر رمضان. 

وعندما سأل رامي رضوان عن علاقة يسرا بالمطبخ قالت إنها تجيد الطبخ و تعلمت الاكل السورى من والدتها سورية الجنسية و كشفت عن تفاصيل اخر اكله أعدتها لزوجها و هى " فتة مكدوس " مؤكده أن هذا الأكلة  تحتاج لنوع معين من البنتجان ورغم ذلك زوجها أحضره لها لكى تعد هذه الأكلة.

ولفتت يسرا اللوزي، إلى أنها شاركت فى مسلسل بخط اليد كضيف شرف وتفاجأت برد فعل الجمهور.

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