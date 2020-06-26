الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يسعى لتعزيز الصدارة على حساب ليتشي





ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الكالتشيو.





في المقابل يطمح فريق ليتشي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البيانكونيري، للحفاظ على حظوظه في البقاء في الدوري الإيطالي الموسم المقبل.





ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ليتشي في المركز الـ 18 بـ 25 نقطة.





يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد في المدرجات.

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره ليتشي اليوم، الجمعة، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الإيطالي.