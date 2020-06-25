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رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعادل إنتر ميلان وهزيمة لاتسيو

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:41 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
انتهت 3 مواجهات من يوم الأربعاء 24 يونيو شهدت ختام الأسبوع 27 من المسابقة، حيث تعادل فريق إنتر ميلان مع ضيفه ساسولو بـ3-3، فيما خسر ملاحق يوفنتوس فريق لاتسيو من أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل إثنين.

كما حقق فريق روما فوزا مهما على حساب ضيفه سامبدوريا، بهدفين مقابل هدف

وجاء جدول ترتيب المسابقة بعد مواجهات الجولة 27 كالتالي:

1- يوفنتوس 66 نقطة
2- لاتسيو 62 نقطة
3- انتر ميلان 58 نقطة
4- أتالانتا 54 نقطة
5- روما 48 نقطة
6- نابولي 42 نقطة
7- بارما 39 نقطة
8- ميلان 39 نقطة
9- هيلاس فيرونا 38 نقطة
10- كالياري 35 نقطة
11- بولونيا 34 نقطة
12- ساسولو 33 نقطة
13- فيورنتينا 31 نقطة
14-تورينو 31 نقطة
15- أودينيزي 28 نقطة
16- سامبدوريا 26 نقطة
17- جنوى 25 نقطة
18- ليتشي 25 نقطة
19- سبال 18 نقطة
20- بريشيا 17 نقطة
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