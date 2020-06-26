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تكنولوجيا

تسريبات تكشف موعد الإعلان عن هاتف Galaxy S20 Lite المرتقب من سامسونج

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:01 م
Galaxy S20 Lite
Galaxy S20 Lite
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شيماء عبد المنعم
كشفت أحدث التسريات التي نشرت عبر ETNews، عن خط شركة سامسونج لإطلاق هاتفها الذكي الأحدث Galaxy S20 Lite، المتوقع الإعلان عنه خلال شهر أكتوبر القادم.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أشارت التسريبات السابقة خلال الأسبوعين الماضيين، إلىسأن شركة سامسونج تعتزم الإعلان عن هاتف Galaxy S20 Lite، من خلال حدث إطلاق سلسلة Note20 المقرر عقده في 5 من أغسطس القادم، إلا أن أحدث المعلومات التي جاءت عبر ETNews، أكدت أن سامسونج ستطلق هذا الإصدار في شهر أكتوبر.


وبحسب بعض التسريبات فأن الاسم الفعلي الذي سيطرح به الهاتف إلى الأسواق لم تكشف عنه الشركة الكورية بعد، حيث تشير بعض التقارير إلى أن الهاتف سينطلق باسم S20 Fan Edition، نسبةً إلى قلم S-Pen، وتشير التقارير الأخرى إلى أنه قد ينطلق تحت اسم S20 Fan Edition، أو ببساطة S20 Lite وفقا للمعلومات الأخيرة.

ومن المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بواجهة One UI 2.5، من سامسونج، وسيعمل بمعالج من نوع Snapdragon 865، ومن المرتقب أن تكشف التسريبات القادمة عن مزيد من تفاصيل مواصفات Galaxy S20 Lite.

الجدير بالذكر أن سامسونج تعتزم الإعلان عن سلسلة Note20، في شهر أغطس القادم، وذلك إلى جانب إصدار 5G  Z Flip ، ومن المتوقع أن يتعلن عن هاتفه القابل للطي Galaxy Fold 2 في شهر سبتمبر.
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