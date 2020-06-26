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تكنولوجيا

بـ 35 ألف جنيه..أغلى هاتف ذكي في مصر

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:01 ص
بـ 35 ألف جنيه..أغلى
بـ 35 ألف جنيه..أغلى هاتف ذكي فى مصر
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قسم التكنولوجيا
مثلما يبحث الكثيرون عن أرخص و افضل العروض لإقتناء هاتف ذكي بسعر إقتصادي للغاية، هناك فئة أخرى متباينة تمامًا تبحث دومًا عن أغلى الهواتف الذكية لإقتناء أفضل إصداراتها من باب التفاخر، أو بسبب حبهم الشديد بالفعل لعلامات بعينها مهما كان سعر هواتفها.

وينطبق هذا الأمر على تحفة سامسونج الكورية الجنوبية Samsung Galaxy Fold، وهو أول هاتف ذكي بشاشة قابلة للطي من الصانع الكوري الشهير، والذى يأتى بسعر 35 ألف جنيه مصري لنسخة ذاكرة داخلية 512 حيحابايت، و ذاكرة وصول عشوائى رام سعة 12 جيجابايت.

Samsung Galaxy Fold review: A promising -- and problematic ...

جدير بالذكر أن Galaxy Fold يأتى بتصميم معدني بالكامل مع واجهتين من الزجاج، وشاشة كبيرة كاملة قابلة للطى قياس 7.3 بوصة من نوع Dynamic AMOLED، بدقة QHD بدون أى حواف جانبية، مع طبقة حماية للشاشة ضد الخدوش والصدمات Corning Gorilla Glass 6، بالإضافة لمقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف ساعة.

ويأتى الأيقونة Galaxy Fold مع اختلاف شكل ومكان الكاميرا خاصةً الأمامية، وأيضًا مكان قارئ بصمة الإصبع، الذي يتواجد فى جانب الهاتف مكان زر التشغيل، وميزة قارئ قزحية العين، كما يحتوي على دعم LTE من نوع 1 جيجابت، ويعمل بأحدث نظام تشغيل أندرويد "Android 9 Pie".

رصد مشكلة جديدة في هاتف Galaxy Fold قد تؤدي إلى تعرض الشاشة للكسر ...

وزودت سامسونج Galaxy Fold الهاتف بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 855 من كوالكوم بقوة 2.84 جيجاهيرتز، ومعالج رسوميات Adreno 640، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 12 جيجابايت، ومساحتي تخزين داخلية 512 جيجابايت، بدون إضافة ذاكرة خارجية.

ويحتوي Galaxy Fold على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 و16 و12 ميجابيكسل Dual Pixel مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 10 و 8 ميجابيكسل متواجدة أسفل الشاشة لتوفير أقصى استفادة ممكنة من الرؤية، بالإضافة لميزة تصوير الفيديو بدقة 4k لأول مرة فى كاميرا أمامية.

ننشر سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy Fold القابل للطي

ويحمل الهاتف بطارية بسعة 3400 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة Fast battery charging 18W، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف، وبدون منفذ 3.5 ميلليمتر لسماعات الرأس ومكبر صوت من نوع ستيريو، ومساعد سامسونج الشهير Bixby 2.0، ويأتي الهاتف بعدة ألوان هي الأبيض والأسود والأخضر والأزرق.

Samsung pushes back Galaxy Fold release to 'run further internal ...
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