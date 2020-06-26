مؤشرات أولية تظهر تقدم لازاروس تشاكويرا في الانتخابات الرئاسية بـ ملاوى

أظهرت نتائج غير رسمية فوز زعيم المعارضة في مالاوي لازاروس تشاكويرا خلال الانتخابات الرئاسية والتى يتم إعادة التصويت فيها على انتخابات رئاسية ألغيت بسبب مخالفات كبيرة.

ووفق هيئة الإذاعة الملاوية العامة MBC، أعطت النتائج التي تم جمعها من مراكز الاقتراع البالغ عددها 5002 -التي تم جمعها من قبل هيئة الإذاعة- أن تشاكويرا أحرز تقدمًا مهيمنًا بنسبة 60 في المائة ، فى مقابل الرئيس الحالي بيتر موثاريكا الذي حصد أصوات بنسبة 39 في المائة.

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وقالت الإذاعة على صفحتها على فيسبوك "النتائج غير الرسمية التي أفاد بها مراسلو MBC المنتشرة في جميع أنحاء البلاد وضعت ... د. لازاروس شاكويرا في المقدمة."

وذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء للمرة الثانية خلال 13 شهرا لانتخاب رئيس بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بإجراء انتخابات جديدة.

وقد أصدرت المحكمة الملاوية قرارا بإعادة الانتخابات الرئاسية التى جرت فى العام الماضي حيث وجد القضاة مخالفات جسمية فى الاقتراع الأصلي والتى فاز فيها موثاريكا بنسبة 38.5 في المائة وحصل تشاكويرا فيها على 35.4 في المائة.

يأتى ذلك فى الوقت الذي قال فيه رئيس اللجنة الانتخابية شيفوندو كاشالي إن النتائج ستعلن في اليومين المقبلين

أدى إلغاء فوز موثاريكا العام الماضي إلى جعل ملاوي ثاني دولة فقط جنوب الصحراء يتم فيها وضع نتائج الانتخابات الرئاسية جانبًا ، بعد كينيا في عام 2017.

