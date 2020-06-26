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منوعات

أول موقف محرج يتعرض له هاري وميجان بعد أيام من الزفاف.. فيديو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:31 م
الأمير هاري يتحدث
الأمير هاري يتحدث مع والده الأمير تشارلز
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أماني إبراهيم
ما زالت استقالة هاري وميجان من واجباتهما الملكية مثيرة للجدل، ويظهر مقطع فيديو قديم تم تصويره بعد ايام قليلة من زفافهما الملكي في مايو 2018، تعرضهما لأول موقف محرج أمام الجميع.

ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، كان قد حضر هاري وميجان احتفال خاص في قصر باكنجهام، بعد ايام قليلة من حفل زواجهما، وتواجد بالحفل هاري وميجان والأمير تشارلز وزوجته كاميلا.


حضرا حينها باعتباره أول حفل بعد الزواج، وكان للاحتفال بعيد ميلاد الأمير تشارلز السبعين، وادعى الكثيرون أن تعاسة هاري وميجان بدءت منذ هذه اللحظة مما دفعهم إلى الاستقالة.

وتم نشر هذا الفيديو لأول مرة، ويظهر الزوجان قد وصلا الحفل للتو وتحدث ميجان مع امرأة أخرى وأعجب بالقلادة الخاصة بها، ثم تلقى هاري مكالمة.

بعدها يظهر هاري قد ذهب للحديث مع والد ويعتقد أن المكالمة كانت من أحد الموظفين ليأتي إلى والده، ثم تقدم هاري وهمس له تشارلز بشئ ما ووضع يده على ذراعه.

حرك هاري رأسه وعاد إلى ميجان ثم غادرا الحفل على الفور، ثم مشيت كاميلا وقبلت هاري وميجان، ومن غير المعروف ما قاله تشارلز لابنه الصغير، وقالت الكتابة كولين كامبل أن هناك الكثير م التفاصيل المخفية في هذه القصة.

ولكن كولين لم تشارك تفاصيل هذه الكلمات ، وأوضحت أنها ستكشف عن كل شئ في كتابها (ميجان وهاري). 


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أول موقف محرج يتعرض له هاري وميجان بعد أيام من الزفاف.. فيديو
أول موقف محرج يتعرض له هاري وميجان بعد أيام من الزفاف.. فيديو
أول موقف محرج يتعرض له هاري وميجان بعد أيام من الزفاف.. فيديو
أول موقف محرج يتعرض له هاري وميجان بعد أيام من الزفاف.. فيديو
أول موقف محرج يتعرض له هاري وميجان بعد أيام من الزفاف.. فيديو
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