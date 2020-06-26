بطل مصري يتعرض لتنمر قاس في ميكروباص بسبب إعاقة ذراعيه.. والفنان أحمد فهمي يدعمه.. فيديو





مد يديه الضئيلتين اللاتي انتهين عند مرفقيه نتيجة لتشوه خلقي ولد به إلى الكرسي الذي أمامه لكي يوصل أجرته إلى السائق، وبالصدفة كانت "فتاة" لن يعرف قلبها الرحمة.

اقرأ المزيد:





صرخت الفتاة في رعب عندما رأت يدي عبدالرحمن تقترب منها، مما جعل الجميع ينتبه إليها، وعندما رأوا عبدالرحمن - شاب من ذوي الاحتياجات ولد بتشوه خلقي نتيجة لتناول والدته بعض الأدوية خلال حملها دون أن تعلم بوجود جنين في بطنها.





مما نتج عنه ولادة جنين بذراعين غير مكتملتين، وقلب يقطن في الجانب الأيمن من صدره، بالإضافة إلى تشوهات في الدماغ ساءت أكثر بالعمليات الجراحية والتشخيصات الخاطئة عندما كسر طبيب جاهل أجزاءًا من عظام جمجمة الشاب المسكين.





ألقى جميع الركاب باللوم على الفتاة بردة فعلها القاسية، لكن ما قالته كان أكثر بشاعة من قلبها يحكي عبدالرحمن بأنها آلمته عندما قالت: "شكله يخوف.. انا خفت لما شفت أيديهم كدة".





عبدالرحمن بطلًا حقيقيًا





انفطر قلب عبدالرحمن بقولها اللاذع، وظهر في مقطع فيديو عبر تطبيق الفيديوهات تيك توك ليحمي عن ألمهومنا حدث قائلًا بأن هذا ما أراده الله له، وأن "الله إذا أحب عبدًا ابتلاه".





ما لم تعلمه الفتاة أن هذا الشاب الذي تنمرت عليه وآذته بكلماتها الخبيثة هو بطل الجمهورية لـ 3 سنوات في "الجري" حيث فاز بالميدالية الذهبية في الجري والوثب، كما قاده شغفه موخرا للتمرين علي تنس الطاولة.









الفنان أحمد فهمي يزور عبدالرحمن





View this post on Instagram حبيبى و اخويا يا عبد الرحمن .. نورتنى و شرفتنى يا حبيبى ❤️ @abdulrahmanwaheedofficial A post shared by Ahmad Fahmy (@ahmadfahmy_official) on Jun 25, 2020 at 9:36am PDT نشر الفنان أحمد فهمي صورة تنم عن قضائه بعض الوقت مع عبدالرحمن دعمًا منه لمجهودات هذا البطل القوي الذي لم ييأس الركض وراء أحلامه وتحقيق ذاته يومًا، وقد نشر فهمي الصورة وكتب عليها: "حبيبي وأخويا عبدالرحمن.. نورتني وشرفتني يا حبيبي". نشر الفنان أحمد فهمي صورة تنم عن قضائه بعض الوقت مع عبدالرحمن دعمًا منه لمجهودات هذا البطل القوي الذي لم ييأس الركض وراء أحلامه وتحقيق ذاته يومًا، وقد نشر فهمي الصورة وكتب عليها: "حبيبي وأخويا عبدالرحمن.. نورتني وشرفتني يا حبيبي".