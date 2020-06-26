مقابل 20 جنيها.. رجل يعرض منزله الفاخر وسيارته الفولفو للبيع.. صور





كافح «ديل تيت» من ويست يوركشاير من أجل إتمام عملية بيع منزله وسط تفشي وباء كورونا لكنه قرر أخيرًا أن يتولى الأمور بنفسه.

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عرض ديل منزله المكون من ثلاثة طوابق مع سيارته فولفو XC90 Hybrid موديل عام 2017 بخدماتها وتأمينها لسنوات قادمة مقابل جنيه استرليني فقط.





تظهر صور المنزل رواقًا أماميًا وحديقة كبيرة وممرًا مزدوجًا لمواقف السيارات بجواره ممر جانبي يؤدي إلى مرآب فردي منفصل.





أطلق ديل سحبًا يدفع فيه كل مشتري جنيهًا واحدًا من أجل اختيار فائز محظوظ لينال المنزل المعاصر، الذي يتكون من حمام ضيوف، 4 غرف نوم واسعة.





وكرر ديل أنه بيع حقيقي حيث يحرص هو وعائلته على بيع كل شيء والانتقال بشكل دائم للاستقرار في أستراليا.