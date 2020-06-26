الإجمالي 11465 حالة.. المغرب تسجل 127 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة عن تسجيل 127 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 11 ألفا و 465 حالة.





وأضافت الوزارة المغربية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع الى 8560 حالة بعد تماثل 60 حالة جديدة للشفاء، بينما استقر عدد الوفيات في 217.





وبلغ العدد الاجمالي للحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 602 ألف و 362 حالة.





ودعت الوزارة المغربية المواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.