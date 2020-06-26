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رياضة

تعقيم شامل لـ ملعب التتش قبل انطلاق مران المجموعة الثانية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:10 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابوعلم
 خضع ملعب التتش لعملية تعقيم شامله قبل انطلاق مران المجموعة الثانية من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي وبعد نهاية مران المجموعة الأولى الذي انطلق في الثامنة والنصف صباحا واستمر ما يقرب من 75 دقيقة وركز خلالها الجهاز الفني على الجانب البدني، من خلال خوض فقرات قوية ومتنوعة لرفع معدلات اللياقة البدنية.

وشملت عملية التعقيم جميع الأدوات الخاصة بالتدريب وقوائم المرميين والمقاعد.

وحرص طبيب الفريق على قياس درجة حرارة المجموعة الثانية داخل الملعب بعد قياس درجات الحرارة قبل دخول بوابة التعقيم الإلكترونية الخاصة بمدخل النادي بالجزيرة والتي تم تجهيزها لاستقبال اللاعبين والأعضاء.

ويقوم الأهلي بإتباع وتنفيذ كافة الشروط والتعليمات الاسترشادية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، منذ العودة للتدريبات يوم الأربعاء الماضي.
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