إنجى على تستعيد ذكرياتها مع رجاء الجداوي وتطلب الدعاء لها





وجاء فى الفيديو مداخلة تليفونية للنجمة رجاء الجداوى وهي تتحدث معها عن دورها كأم .





وعلقت إنجى على قائلة:" نسالكم الدعاء بالشفاء العاجل للفنانه الجميله #رجاء_الجداوى ، اللهم وإن طال بها الداء ودعوناك طلبًا للشفاء فلا ترد لنا اللهم وبث في جسدها عافيه لا يتبعها أَذًى . ... اللهمّ ربّ النّاس، مذهب البأس، اشفيها أنت الشّافي، لا شافي إلّا أنت. اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّها بالصّحة والعافية".









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كانت الفنانة القديرة رجاء الجداوي ؛ أجرت المسحة الأولى يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت إيجابيتها، لتتدهور حالتها فجر الثاني من يونيو الجاري، ونقلت على أثرها للعناية المركزة.





وكشفت مصادر طبية بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بـ محافظة الإسماعيلية عن تلقي الفنانة رجاء الجداوي، المصابة بفيروس كورونا المستجد، جرعتين من بلازما المتعافين من كورونا هي وآخر، كان أولها مساء السبت 6 يونيو، وتلقت الجداوي، الجرعة الثانية، صباح الأحد 7 يونيو، وبدأت الفنانة في التحسن التدريجي بعد تلقيها الجرعة.





وكانت الفنانة رجاء الجداوي ، اكتشفت إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد، يوم السبت 23 من مايو الماضي، ودخلت إثرها مستشفى العزل بـ أبو خليفة في الإسماعيلية، تزامنًا مع عيد الفطر المبارك.





نشرت الإعلامية إنجى على عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو من برنامجها "أسرار النجوم" .