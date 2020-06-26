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محافظات

العنانى: مطروح تمتلك العديد من المقومات السياحية والاستثمارية كأفضل مناطق للسياحة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:52 م
وزير السياحة
وزير السياحة
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ايمن محمود


اكد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار  ان مطروح تمتلك العديد من المقومات السياحية والاستثمارية  والتى جعلتها من افضل المناطق السياحية بمصر . 

جاء ذلك خلال تفقد وزير السياحة والاثار يرافقة محافظ مطروح لاعمال التطوير بطريق كورنيش الأبيض الجديد، الذي يعد محورا سياحيا واستثماريا جديدا، .


واوضح المحافظ ان طريق الابيض تم تنفيذه بطول 8 كيلو مترات، ويربط طريق شاطئي كليوباترا والغرام حتى منطقة شواطئ الأُبيض، مزدوج الحارات باتساع 32 مترا.

وأوضح محافظ مطروح، أنه تم مد المرافق والبنية التحتية، من توصيل شبكة الكهرباء وتركيب أعمدة الإنارة وشبكة صرف مياه الأمطارـ، وممر للدراجات وأرصفة وبلدورات وغيرها، وجارى أعمال الدهانات وتركيب كراسي الاستراحات، لتكون منطقة ممشى وجذب سياحي جديدة بمنطقة شواطئ قرية القصر، 


واكد وزير السياحة  أننا  تسعى لتطوير واستغلال كافة المقومات السياحية التي تساهم في ابراز المناطق السياحي بمطروح  لتحتل مكانتها السياحية المناسبة لافتا ان شاطئ الأبيض يعد أحد أهم الشواطئ بمدينة مرسى مطروح والتي تستقبل أعدادًا كبيرة من المصطافين وأبناء المحافظة .

العنانى: مطروح تمتلك العديد من المقومات السياحية والاستثمارية كأفضل مناطق للسياحة
العنانى: مطروح تمتلك العديد من المقومات السياحية والاستثمارية كأفضل مناطق للسياحة
العنانى: مطروح تمتلك العديد من المقومات السياحية والاستثمارية كأفضل مناطق للسياحة
العنانى: مطروح تمتلك العديد من المقومات السياحية والاستثمارية كأفضل مناطق للسياحة
العنانى: مطروح تمتلك العديد من المقومات السياحية والاستثمارية كأفضل مناطق للسياحة
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