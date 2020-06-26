العناني يصل مطروح لمتابعة استعدادات المحافظة لعودة حركة السياحة.. صور

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار امس الخميس خلال زيارته لمحافظة مطروح لتفقد عدد من المنشآت الفندقية والاثرية اليوم الجمعة.





تاتى هذه الزيارة مع بدء عودة حركة السياحة اعتبارا من أوائل شهر يوليو بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء .









كما يتابع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمنشآت السياحية مع الالتزام بالضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار للوقاية من فيروس كورونا المستجد والالتزام بالتباعد الاجتماعى وأدوات التعقيم والتطهير حفاظا على صحة وسلامة الزائرين والعاملين بها.

















وأشار محافظ مطروح الى الاستعداد لاستقبال أول طائرة سياحية خارجية لمطروح في ٢١ يوليو المقبل.







