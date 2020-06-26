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محافظات

العناني يصل مطروح لمتابعة استعدادات المحافظة لعودة حركة السياحة.. صور

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:02 ص
عناني يصل مطروح لمتابعة
عناني يصل مطروح لمتابعة استعدادات المحافظة لعودة حركة السياح
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ايمن محمود
 استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار امس الخميس خلال زيارته لمحافظة مطروح لتفقد عدد من المنشآت الفندقية والاثرية اليوم الجمعة.

تاتى هذه الزيارة مع بدء عودة حركة السياحة اعتبارا من أوائل شهر يوليو بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء .


كما يتابع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمنشآت السياحية مع الالتزام بالضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار للوقاية من فيروس كورونا المستجد والالتزام بالتباعد الاجتماعى وأدوات التعقيم والتطهير حفاظا على صحة وسلامة الزائرين والعاملين بها.




وأشار محافظ مطروح الى الاستعداد لاستقبال أول طائرة سياحية خارجية لمطروح في ٢١ يوليو المقبل.


رافق محافظ مطروح خلال استقبال وزير السياحة والآثار كل من الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء اشرف ابراهيم السكرتير العام وأيمن جاد مدير مكتب وزارة السياحة. ومسئولى غرفة المنشآت الفندقية بمطروح .
العناني يصل مطروح لمتابعة استعدادات المحافظة لعودة حركة السياحة.. صور
العناني يصل مطروح لمتابعة استعدادات المحافظة لعودة حركة السياحة.. صور
العناني يصل مطروح لمتابعة استعدادات المحافظة لعودة حركة السياحة.. صور
العناني يصل مطروح لمتابعة استعدادات المحافظة لعودة حركة السياحة.. صور
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