خبير: ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري قوية.. والبورصة ستشهد ارتفاعًا كبيرا الأسبوع المقبل

علق الدكتور أحمد سمير زكريا، الخبير والباحث الاقتصادى، تحقيق البورصة المصرية أرباحًا بقيمة 7.3 مليار جنيه خلال أسبوع، وارتفاع جماعي بمؤشراتها، قائلا إن التقارير الدولية واستقرار معدلات النمو المصري مقارنة بنظيراتها العالمية، دفع المستثمرين للشراء بالبورصة، وساهم في رفع الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري.





وأضاف خلال لقائه على التليفزيون المصري، أن تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي كانت عنيفة جدًا، وأدت لاضطرابات كبيرة في أسواق المال العالمية، مضيفًا أن عودة النشاط الاقتصادي في مصر بعد هذه الفترة الصعبة، يعكس ثقة كبيرة أمام المستثمرين، وخاصة بعد التأثير الإيجابي على البورصة و أنه من المتوقع أن تشهد البورصة المصرية ارتفاعًا كبير الأسبوع المقبل.





أكد الدكتور أحمد سمير زكريا، أن صندوق مصر السيادي هدفه الحفاظ على إدارة الأصول المملوكة للدولة ومشاركة القطاع الخاص في إعادته هيكلها، ومشاركة هيرميس وصندوق مصر يعكس المشاركة القوية بين القطاعين العام والخاص، ومدى الثقة وتفعيل دور الدولة في تطوير الأصول المملوكة لها.





وأشاد الخبير والباحث الاقتصادى بإعلان المجموعة المالية هيرميس القابضة، وصندوق مصر السيادي، حصولهما على موافقة البنك المركزي لبدء عملية الفحص النافي للجهالة على بنك الاستثمار العربي، وذلك بغرض الاستحواذ على 76% من أسهم البنك، قائلًا إن هذا القرار كان له تأثير كبير على البورصة المصرية.





وأضاف ان دخول الصندوق السيادي في صفقة تتعلق بالاستحواذ على أحد البنوك سيفتح شهية المستثمرين للدخول في العديد من القطاعات كالعقارات والخدمات المالية والمصرفية، وستنشط بشكل كبير، وهذا يعكس الثقة الكبيرة فى الاقتصاد المصري، سواء داخليًا من المستثمر المصرى والدولة أو خارجيًا من قبل المستثمر الأجنبي الذي سيكون له رغبة بعد الازمة لانتقاء الفرصة المناسبة والدخول في السوق.





كما علق الخبير الاقتصادي، على قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، قائلًا إنه قرار التاريخي حول الفائدة سيساهم في سير الاقتصاد بالطريق الصحيح، كما سيشجع هذا القرار على الاستثمار في الاقتصاد المصري، والبنك المركزى يمتلك رؤية كبيرة وقوية.







