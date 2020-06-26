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تعليم

جامعة حلوان تعلن شروط تسكين طلاب المدن خلال امتحانات الفرق النهائية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:28 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت جامعة حلوان خطتها للاستعداد الامتحانات الفرق النهائية، عن طريق توضيح آلية التعقيم والتطهير المقرر تطبيقها خلال فترة الامتحانات، وكيفية الحفاظ على سلامة الطلاب من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

 وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، اخلاء  المدن الجامعية من مصابى كورونا قبل موعد الامتحانات باسبوعين استعدادا لاستقبال الطلاب المغتربين .

وأعلن مجلس  الجامعة انه فى حالة رغبة الطلاب السابق  لهم  الاقامة بالمدن الجامعية   العودة للمدن فى فترة الامتحانات  يجب عليهم التقدم بطلب على موقع الجامعة  الخاص بالتقديم للسكن بالمدن، وسيتم  توقيع الكشف الطبي عليهم قبل تسكينهم بالجامعة لمنع انتشار وباء كورونا و لللتأكد من سلامتهم 

و بالنسبة للسكن سيتم تسكين الطلاب  فى غرف فردية  لمنع الاختلاط ، كما انه سيتم منع التجول بين الغرف  ، وسيتم تسليم وجبات الطعام مغلفة و مغلقة داخل المبانى السكنية لا المطعم . 

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