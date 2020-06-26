يارب اشفِ أمي.. تعرض والدة حمادة هلال لوعكة صحية

أعلن الفنان حمادة هلال من خلال حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، عن تعرض والدته لوعكة صحية، إذ نشر صورة له معها وطالب جمهوره ومتابعيه بالدعاء لها.





ولم يكشف حمادة هلال عن تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرضت لها والدته، مكتفيًا بالدعاء لها، وتفاعل متابعوه مع منشوره بالإعجابات والدعاء بالشفاء العاجل والتام.





وكتب حمادة هلال، في تعليقه على صورته مع والدته: « اسألكم الدعاء ‏يارب اشف امي يارب اشف امي ‏ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم».





من جهة أخرى، حقق كليب «جمالها» لـ الفنان حمادة هلال، والفنانة منة عرفة، 9 ملايين و233 ألف مشاهدة، بعد طرحه على يوتيوب يوم 25 مايو، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.





وشاركت الفنانة منة عرفة في الكليب كـ "موديل"، بالاستعانة بمشاهد ولقطات لها من مرحلة الطفولة؛ لتعيد للجمهور ذكريات مشاركتها مع حمادة هلال.





أغنية «جمالها» لـ حمادة هلال، من كلمات: ماجد صبري، جيتار: شريف فهمي، طبلة: ماجد الصواف، توزيع موسيقي: مادو صلاح، والكليب إخراج: أحمد عاطف.





وسبق أن شاركت منة عرفة في فيلم "الحب كده" مع حمادة هلال إنتاج 2007 أي قبل 13 عاما، من إنتاج السبكي وإخراج أكرم فريد.



