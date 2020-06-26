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توك شو

سامي عبد العزيز: الحوار بيني وبين زوجتي أثر على شخصية أولادي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:40 م
سامي عبد العزيز
سامي عبد العزيز
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نورهان رأفت
قال الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام السابق إن 70% من نجاحاته نابعة من ارتباطه بكلية الإعلام.

وأضاف الدكتور سامي عبد العزيز خلال حواره لـ أخبار مصر مع الإعلامي أيمن العدلي أن زوجته نموذج للمرأة المتعلمة، التي تعمل في نفس مجاله، واصفا زوجته بأنها كانت إضافة مميزة لحياته.


وأشار عميد كلية الإعلام السابق إلى أن الحوار بينه وبين زوجته في البيت ، انعكس على أولادهم، من حيث فهمهم للسياسة منذ سن صغيرة.

كما لفت سامي عبد العزيز إلى أنه ولد فى الزقازيق، وأن المنزل الذي كان يسكن فيه كان بجواره العمارة التى كان يسكن فيها الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى مرحلة من عمره.

وأوضح أنه كان يعمل مع أشقاء والدته، خلال فترة الأجازة السنوية، وكان يحصل على مبلغ 200 جنيه فى الثلاثة أشهر، مؤكدًا أن ذلك كان فى فترة الستينيات، وهذا المبلغ كان ثمنًا لـ سيارة وشقة في هذه الفترة، كما أنه من عمر 9 سنوات لم يتقاض مصروفا من والده.

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