شكرا من القلب.. وفاء عامر توجه رسالة لـ أطباء مصر









وجهت النجمة وفاء عامر ، رسالة شكل لأطباء مصر لجهودهم المبذولة لمواجهة فيروس كورونا.









ونشرت وفاء عامر عبر حسابها على انستجرام، مقطع فيديو قائلة:" شكرا أطباء مصر وصف ممرضات مصر وعمال أنتم في القلب شكرا ليكم من القلب".









وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6".









وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان. فيلم "شريط 6" بطولة : "خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.









فيلم "شريط 6" بطولة :"خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.







