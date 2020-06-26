الأوقاف: شباب متطوع لتوعية المواطنين بإجراءات الوقاية قبل دخول المساجد

صرح الدكتور عبد الله حسن عبد القوي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، بأنه ستقوم مجموعات من الشباب المدرب المتطوع بوزارة الشباب والرياضة بتوعية المواطنين عند قصدهم للمساجد بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الأوقاف.

4. عدم المصافحة أو المعانقة .

3. وضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها .

وأضاف أن المتطوعين من وزارة الشباب والرياضة سيسهمون في تنظيم دخول المصلين للمساجد.

من جانب آخر سيقوم الأئمة بالتذكير بهذه الإجراءات قبيل كل صلاة ، وذلك لرفع مستوى الوعي بأهمية الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .

يأتى هذا في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة للتوعية المجتمعية بالإجراءات الوقائية من كورونا، سائلين

المولى عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.