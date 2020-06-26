متحدث التعليم العالي: خطط تطبيق التعليم الهجين بالجامعات لا تزال تحت الدراسة

أكد الدكتور محمد الطيب المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن خطة وزارة التعليم الهجين التي يستقر وفقها الجامعات بداية من العام الدراسي المقبل، لم يتم وضعها بالكامل بعد وما يتم عرضه حاليا مجرد مقترحات يتم تناولها ومناقشتها ودراستها.





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وأضاف أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد عرض خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحًا للعام الدراسيّ الجديد والذي يرتكز على تطبيق "التعليم الهجين" ، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد".





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وكان قد اوضح الوزير أن المقترح خلال هذه الخطة أن يشتمل على ثلاث عمليات هي: " التعليم - التقييم - الأنشطة والخدمات":





وتقوم مرحلة التعلم على

1- تقسيم الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة.

2-اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتطهير المدرجات وقاعات التدريس يوميًا، وتعقيم وتطهير المعامل قبل كل معمل أو حصص عملية.





3 التشديد على ارتداء الكمامات الواقية وذلك للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

4- احتساب نسبة مشاركة كل من "التعلم وجها لوجه" و"التعلم عن بعد" في "التعليم الهجين" وفقًا للمحتوي المعرفي والمهاري المطلوب تحقيقه في المقررات للقطاعات والكليات المختلفة.

5-هذه المرحلة ستتطلب استخدام تقنيات وعناصر التعلم الإلكتروني مع وضع آليات مرنة للجامعات.

6-التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بالبنية التحتية.

7-سيتم تدريب أعضاء هيئة التدريس.

8- تقديم كافة انواع الدعم المستمر للطالب على كل من المستوى العلمي، والتقني، والإرشاد الأكاديمي.

9- استخدام وسائل التعلم عن بعد المختلفة من خلال منصة التعليم الإلكتروني.

10-إنتاج المقررات الإلكترونية بكل جامعة أو استخدام المقررات الإلكترونية المتاحة على نظام إدارة التعلم بالمركز القومي للتعليم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات مجانا والذي يحتوي على أكثر من 700 مقرر إلكتروني.