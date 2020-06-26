هتعمل إيه السبت .. عبد الناصر محمد: ملتزم بالبقاء في المنزل

كشف عبد الناصر محمد مدرب نادي مصر السابق، عن طقوسه المقرر أن يقوم بها غدا السبت بعد انتهاء حظر التجول بسبب فيروس كورونا بقرار حكومي.





وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن حزمة قرارات خلال الاجتماع الأخير للتخفيف عن المواطن جاء من بينها فتح المقاهي والمطاعم حتى الساعة العاشرة مساء، وانتهاء حظر التجول بدءا من الغد السبت.





وقال عبد الناصر محمد، في تصريحات لـ " صدى البلد":" ملتزم بالبقاء في المنزل، ولا أخرج إلى للضرورة فقط".





وتابع عبد الناصر محمد:" أتبع جميع الإجراءات الوقائية عند الخروج من في المنزل، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا".



