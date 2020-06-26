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فن

طرح الموسم الثالث من مسلسل DARK على نتفليكس.. غدا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:34 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
ينطلق غدا السبت، 27 من شهر يونيه الجاري، عرض الجزء الثالث من المسلسل المنتظر DARK ، بعد أن حقق خلال الجزئين الأول والثاني نسب مشاهدة كبيرة.

ومن المنتظر أن يحتوى الجزء الجديد، على 6 حلقات، وتصل مدة كل منها، إلى حوالى 60 دقيقة، على أن يدور الموسم الجديد حول "جوناس" الذى يجد نفسه في نسخة مغايرة من مدينة ويندن، ويكتشف أن "آدم" ليس هو الوحيد الذي يتلاعب بالزمان، والمكان، ونهاية العالم، كي يحقق أهدافه في دائرة لا نهائية من الأسباب والنتائج.

ويعد مسلسل Dark هو أول سلسلة ألمانية أصلية تم إنتاجها لشبكة نتفليكس التليفزيونية، والتى تسرد حقبة 1986، داخل بلدة ألمانية صغيرة ذات ماض مأساوى وغريب تدعى "فيندن"، تشهد حادثة اختفاء مفاجئ لطفلين صغيرين، ما يثير ضجة كبيرة داخلها، يترتب عليه انطلاق 4 عائلات فى رحلة بحث للحصول على إجابات لهذا اللغز الغامض.


مسلسل Netflix المرتقب ينتمي لفئة الدراما والغموض، وهو إنتاج تليفزيون ويدمان وبيرج، ومن إعداد وتأليف باران بو اودار، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، لويس هوفمان، أوليفر ماسوشى، جوردى تريبل، ماجا شون، سباستيان رودولف، اناتول توبمان، مارك واشكى.

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