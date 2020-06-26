طرح الموسم الثالث من مسلسل DARK على نتفليكس.. غدا

ينطلق غدا السبت، 27 من شهر يونيه الجاري، عرض الجزء الثالث من المسلسل المنتظر DARK ، بعد أن حقق خلال الجزئين الأول والثاني نسب مشاهدة كبيرة.



ومن المنتظر أن يحتوى الجزء الجديد ، على 6 حلقات، وتصل مدة كل منها ، إلى حوالى 60 دقيقة، على أن يدور الموسم الجديد حول "جوناس" الذى يجد نفسه في نسخة مغايرة من مدينة ويندن، ويكتشف أن "آدم" ليس هو الوحيد الذي يتلاعب بالزمان، والمكان، ونهاية العالم ، كي يحقق أهدافه في دائرة لا نهائية من الأسباب والنتائج.