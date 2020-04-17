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فن

نتفليكس تتيح بعض الأفلام والمسلسلات الوثائقية مجانا لدعم طلاب المدارس

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:39 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
أكدت شبكة نتفليكس أنها أتاحت بعض الأفلام والمسلسلات الوثائقية مجانا على قناتها عبر اليوتيوب بناء على طلب المدرسين.

‏وقالت إن هذه الخطوة تأتي بعدما دفع انتشار فيروس كورونا المؤسسات التعليمية إلى إغلاق أبوابها وألزم ملايين الطلاب البقاء في المنازل مما أجبر المدارس والجامعات على اختيار وسائل افتراضية.

ووقّعت شبكة Netflix على اتفاق النظرة الأولى مع دار نشر BOOM! Studios، لتقديم مسلسلات عادية وأخرى رسوم متحركة.

وكانت دار النشر هذه خلف العديد من سلاسل القصص الهزلية المحبوبة التي حققت أفضل المبيعات والحائزة على جوائز "آيزنر"، وتشمل Lumberjanes وSomething is Killing the Children وOnce & Future، وMouse Guard. 

سيقوم "روس ريتشي" مؤسس دار نشر BOOM! Studios ورئيسها التنفيذي، و"ستيفن كريستي" رئيس قسم التطوير، بمهام الإنتاج التنفيذي لجميع المسلسلات التي ستُنتج في إطار هذه الاتفاقية. 
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