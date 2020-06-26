AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تركي آل الشيخ يظهر مهاراته في "حمام سباحة"

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:33 م
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
Advertisements
محمد بدران

شارك المستشار تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه ومالك نادى الميريا الاسباني صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام".


وظهر تركى ال الشيخ وهو داخل حمام السباحة يمارس رياضة العوم، وكتب على الصورة معلقًا :"المرطبات".


أعلن نادي ألميريا الإسباني، مساء اليوم الجمعة، عن التوصل لاتفاق مع جوتي، المدير الفني للفريق، لفسخ تعاقده وعدم إكمال مشواره.


يذكر أن نادي ألميريا الإسباني مملوك للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بعدما استحوذ عليه مطلع هذا الموسم مقابل 25 مليون يورو.


ونشر حساب نادي ألميريا على موقع تويتر جاء فيها:"تم الاتفاق على فسخ التعاقد وديًا مع المدير الفني جوتي، شكرًا لك على مجهودك الكبير مع ألميريا ، نتمنى لك النجاح في مسيرتك دائمًا وأبدًا!."


وخسر نادي ألميريا مباراته أمس أمام ألكوركون في دوري الدرجة الثانية الإسباني، ليبتعد عن المقعدين المؤهلين مباشرة لدوري الدرجة الأولى الموسم المقبل بـ 6 نقاط كاملة، حيث يحتل الفريق المركز الثالث، والذي يؤهله لخوض ملحق مع أصحاب المراكز من الرابع للسادس على المقعد الثالث المؤهل لليجا.


وربطت بعض التقارير الصحفية، السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، في الأيام الماضية بتدريب نادي ألميريا الإسباني.


تركي آل الشيخ يظهر مهاراته في "حمام سباحة"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابطة الدوري الإسباني توضح مصير المسابقة حال إلغائها.. بشرى لـ تركي آل الشيخ

لأول مرة .. تركي آل الشيخ ينشر صورة والده على تويتر

الأسود تبقى .. تركي آل الشيخ ينشر فيديو ترويجيا لمباراة ألميريا الإسباني و النصر السعودي

أخبار الرياضة السعودية.. تركي آل الشيخ يروج لمباراة ألميريا والنصر.. فيتوريا يقيم مسيرته مع العالمي

ننتظر رجالا يقدرون الرجال .. منشور غامض من تركي آل الشيخ

فريق تركي آل الشيخ.. لاعبو ألميريا يحتفلون بفوزهم على سرقسطة بأغنية لـ محمد رمضان.. فيديو

ترشيحاتنا

بوزن زائد.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول حملها من أحمد العوضي

ماذا تفعل حال اشتباه الإصابة بكورونا.. مستشار مكافحة العدوى يجيب

بشعر مبلل.. نورهان منصور تستعرض جمالها على الشاطئ

أقوى مشروب للمناعة .. 3 طرق لعمل عصير الليمون المغذي

مفاجأة سارة.. علاج لكورونا بالأسواق خلال أسبوعين ويشفى فى 4 أيام فقط

بينهم مصطفى بكري وتوفيق عكاشة.. محمد مرسي طالب باعتقال 4 فى 2012

AdvertisementS

بوزن زائد.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول حملها من أحمد العوضي

بسبب كورونا.. إيطاليا تنشر الجيش للسيطرة على اشتباكات قرب نابولى

القصة الكاملة لمقتل طفلتين على يد والدتهما بشبرا الخيمة .. المتهمة: ريحتهم من العذاب .. فكرونى بلعب معاهم وقالوا هنموت يا ماما

الخلاص يقترب.. الصحة العالمية: لقاح مضاد لـ كورونا على الأبواب

مفاجأة سارة.. علاج لكورونا بالأسواق خلال أسبوعين ويشفى فى 4 أيام فقط

فضيحتك بجلاجل.. رواد السوشيال ميديا لـ ليلى سويف: بناتك مش متربية وإزاى بتدرسى فى الجامعة

محمد عواد يعلن إصابته بفيروس كورونا

أراد الاستمتاع بشهواته مع سيدة يرافقها.. طبيب يكشف السبب النفسي وراء تخطيط مرتكب جريمة فتاة الدقهلية

السيسى يصدر قرارا بترقية العصار لرتبة فريق فخري..ومنحه وشاح النيل

وصفه بـ "المثمر".. أول تعليق من رئيس وزراء إثيوبيا على اجتماع الاتحاد الإفريقي عن سد النهضة

بشرة خير.. عقار لـ علاج كورونا يتوفر خلال 3 أسابيع بالأسواق المصرية

حالة إيجابية واحدة في الجونة.. والتدريب بعد المسحة الثالثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ التايجر الشفاف.. إيمان العاصي تثير الجدل وتبرز أنوثتها

لن تتوقع.. طريقة للوقاية من فيروس كورونا

بـ الأبيض الجريء.. ليلى أحمد زاهر بإطلالة تخطف الأنظار