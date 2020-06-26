تركي آل الشيخ يظهر مهاراته في "حمام سباحة"

شارك المستشار تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه ومالك نادى الميريا الاسباني صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام".





وظهر تركى ال الشيخ وهو داخل حمام السباحة يمارس رياضة العوم، وكتب على الصورة معلقًا :"المرطبات".







أعلن نادي ألميريا الإسباني، مساء اليوم الجمعة، عن التوصل لاتفاق مع جوتي، المدير الفني للفريق، لفسخ تعاقده وعدم إكمال مشواره.







يذكر أن نادي ألميريا الإسباني مملوك للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بعدما استحوذ عليه مطلع هذا الموسم مقابل 25 مليون يورو.





ونشر حساب نادي ألميريا على موقع تويتر جاء فيها:"تم الاتفاق على فسخ التعاقد وديًا مع المدير الفني جوتي، شكرًا لك على مجهودك الكبير مع ألميريا ، نتمنى لك النجاح في مسيرتك دائمًا وأبدًا!."





وخسر نادي ألميريا مباراته أمس أمام ألكوركون في دوري الدرجة الثانية الإسباني، ليبتعد عن المقعدين المؤهلين مباشرة لدوري الدرجة الأولى الموسم المقبل بـ 6 نقاط كاملة، حيث يحتل الفريق المركز الثالث، والذي يؤهله لخوض ملحق مع أصحاب المراكز من الرابع للسادس على المقعد الثالث المؤهل لليجا.





وربطت بعض التقارير الصحفية، السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، في الأيام الماضية بتدريب نادي ألميريا الإسباني.





