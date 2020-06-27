عبد الباسط بن هامل: إعلان القاهرة وضع ليبيا على الطريق الصحيح

قال الكاتب والمحلل السياسى الليبى عبد الباسط بن هامل، إن طرابلس لا تعني شيء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقدر ما يهتم أكثر بالوصول للموانئ النفطية والحقول في الجنوب التي تمثل المخزون الاستراتيجي لليبيا .





وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، قوة المخزون الاستراتيجي الليبي من النفط والغاز هو ما جعل أردوغان يتحرك بكل قوته للسيطرة عليه ونهب ثروات الشعب الليبي.





وأضاف: أردوغان تحرك في خطأ تاريخي من الأوربيين لأنهم لم يعوا جيدا خطورة الوضع في ليبيا، لافتا أن إعلان القاهرة وضع ليبيا على الطريق الصحيح ، مضيفا: لقد فشلنا في السابق لعدم وجود رؤية واضحة.