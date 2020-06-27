AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عبد الباسط بن هامل: إعلان القاهرة وضع ليبيا على الطريق الصحيح

السبت 27/يونيو/2020 - 05:17 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الكاتب والمحلل السياسى الليبى عبد الباسط بن هامل، إن طرابلس لا تعني شيء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقدر ما يهتم أكثر بالوصول للموانئ النفطية والحقول في الجنوب التي تمثل المخزون الاستراتيجي لليبيا .

وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، قوة المخزون الاستراتيجي الليبي من النفط والغاز هو ما جعل أردوغان يتحرك بكل قوته للسيطرة عليه ونهب ثروات الشعب الليبي. 

وأضاف: أردوغان تحرك في خطأ تاريخي من الأوربيين لأنهم لم يعوا جيدا خطورة الوضع في ليبيا، لافتا أن إعلان القاهرة وضع ليبيا على الطريق الصحيح ، مضيفا: لقد فشلنا في السابق لعدم وجود رؤية واضحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متخصص: السلطة التركية موجودة فعليا في طرابلس ورفع العلم التركي بها معتاد..فيديو

سمير فرج: حفتر لم يدخل طرابلس لأسباب إنسانية

سحب الميليشيات والمرتزقة.. صحفي ليبي: مبادرة إعلان القاهرة منعت الفتنة في ليبيا وستحجم دور تركيا وقطر.. فيديو

بلطجة أردوغان.. أحمد موسي يكتب عن أطماع الديكتاتور ومرتزقة الإخوان الإرهابية فى ليبيا

صحفي ليبي: الميليشيات الإرهابية والمرتزقة يدركون الجاهزية القتالية للجيش المصري

ترشيحاتنا

جامعة بوسطن الأمريكية: الأشعة فوق البنفسجية البعيدة تقضى على كورونا

هؤلاء رفضوا دخول الجنة.. الإفتاء تحذر من هذه المعصية

الفيروس يتحول للأضعف.. رئيس مركز الدراسات الدوائية: نعمل على 3 أدوية مضادة للفيروسات ..فيديو

تتلبس بأكثر من طريقة.. إسراء مصطفى توضح قطع أزياء لا غنى عنها للفتيات

خفض الرواتب ووقف بدل الإجازات.. قرارات مجحفة من قطر بحق العمالة الأجنبية

تسريبات تكشف غضب أردوغان من ثورة 30 يونيو.. وأوامر بتغطية مظاهرات الإخوان في رابعة

AdvertisementS

بعد أيام من إصابته.. وفاة أول فنان عربي بـ فيروس كورونا

هل يصح الوضوء بعد الاستحمام وقبل ارتداء الملابس؟.. الإفتاء ترد

باستثناء فئات معينة.. القابضة للسياحة: عودة جميع العاملين بالشركات التابعة بدءا من أول يوليو

اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على تأجيل ملء خزان سد النهضة

بعد صورتها معه فى المنزل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى

فيروس كورونا يضرب الوسط الفني.. وفاة أول فنان عربي بعد أيام من إصابته

بعد تصنيعه في مصر.. تعرف على سعر جرعة عقار ريمديسفير.. فيديو

الفيروس يتحول للأضعف.. رئيس مركز الدراسات الدوائية: نعمل على 3 أدوية مضادة للفيروسات ..فيديو

100 لقاح و30 مليار دولار.. الصحة العالمية تصدم الجميع بشأن موعد لقاح كورونا..فيديو

صندوق النقد الدولي يوافق على قرض جديد لمصر بـ 5.2 مليار دولار

إلهام شاهين: مدير مكتب محمد مرسى هددنى لأوافق على مقابلته ورفضت.. فيديو

هل يرفض ملامسة الفنانات في أعماله الفنية؟.. يوسف الشريف يرد: عاوز أرضي ربنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبلالين.. المصريون يحتفلون بعودة المساجد على طريقتهم الخاصة| صور

18 مصابا بكورونا.. تجمع عائلي يدمر أسرة كاملة بأمريكا| شاهد

4 مواقف أبكت نجيب محفوظ بحرقة.. وطبيب شهير سبب تسميته بهذا الاسم