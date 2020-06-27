أداء وزارة الصحة متوازن.. برلمانية: ارتفاع عدد مصابي الأطقم الطبية بسبب العيادات الخاصة

قالت مرفت الشرقاوي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن أداء وزارة الصحة فى ظل وجود كورونا المستجد يعتبر اداء متوازن، لافتة الى أن خطر الفيروس اعلى من إمكانيات الدول وجهود وزارة الصحة جهود محمودة.





وأكدت "الشرقاوى" لـ"صدى البلد"، أن الفترة الماضية شهدت نقص فى المستلزمات الطبية والادوية بسبب تكالب عدد كبير من المواطنين عليها لاعتقادهم أن تعاطيهم هذه الادوية يضاعف المناعة ويحميهم من خطر فيروس كورونا مما ادى الى نقص فى الأدوية والمضادات الحيوية ولأن معظم هذه الادوية تنتج من المواد الخام المستوردة وبسبب كورونا الاستيراد توقف ادى الى نقف فى هذه الادوية.









وأشارت عضو مجلس النواب الى أن الفترة السابقة شهدت أيضا تكاتف كبير من الشعب لدعم مصابى كورونا، معقبة على اصابة عدد كبير من الأطباء داخل العيادات الخاصة.





وتابعت قائلة:" بسبب كثرة الحالات داخل العيادات الخاصة بخلاف المستشفيات التى بها وسائل حماية اكبر من العيادات".



