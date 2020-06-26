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فن

أحمد الفيشاوي ينتظر عرض فيلمه الحارث

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:44 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
تنتظر شركة إنتاج فيلم "الحارث" طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة، بعد قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بفتح قاعات عرض الأفلام بنسبة تشغيل تضمن الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

القرار شجع المنتج أحمد السبكي على طرح فيلمه "صاحب المقام"، غدا، 27 من يونيو.


فيلم "الحارث" من إنتاج شركة سكوب للانتاج الفنى والسينمائي ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين مثل أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأسماء جلال وعلى الطيب وعمرو عبد الجليل وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء ومحمود الليثي ورشدي الشامي ونهي عابدين وشريف البرداويلي وعارفة عبد الرسول.


فيلم "صاحب المقام"، بطولة النجمة يسرا آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.


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