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بين الناس

منذ 3 سنوات.. هبة تستغيث للحصول على شقة إسكان اجتماعى بسوهاج

السبت 27/يونيو/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاثت السيدة هبه ممدوح عبد الرحمن ، من محافظة سوهاج ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تأخر الاستعلام عن الشقة المقدمة عليها في الإعلان التاسع.

وقالت فى رسالته :  أنا متزوجة ولدي أربع أطفال وتقدمت فى شقق الاسكان الاعلان التاسع من 2017 ، اتصلت كثيرا بالصندوق ولا يوجد رد على شكوتى سوى أن الملف لم يصل، وعلى هذا الحال منذ 3 سنوات ونحن نعيش في ايجار ولا نقدر على تحمله.

التواصل مع القارئة 01155643571
أقراء ايضا :

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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