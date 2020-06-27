منذ 3 سنوات.. هبة تستغيث للحصول على شقة إسكان اجتماعى بسوهاج

استغاثت السيدة هبه ممدوح عبد الرحمن ، من محافظة سوهاج ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تأخر الاستعلام عن الشقة المقدمة عليها في الإعلان التاسع.





وقالت فى رسالته : أنا متزوجة ولدي أربع أطفال وتقدمت فى شقق الاسكان الاعلان التاسع من 2017 ، اتصلت كثيرا بالصندوق ولا يوجد رد على شكوتى سوى أن الملف لم يصل، وعلى هذا الحال منذ 3 سنوات ونحن نعيش في ايجار ولا نقدر على تحمله.





التواصل مع القارئة 01155643571

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



