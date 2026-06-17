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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مباحثات «نمساوية - إسبانية» في فيينا لتعزيز التعاون ومواجهة التحديات الأوروبية

مباحثات نمساوية إسبانية
مباحثات نمساوية إسبانية
أ ش أ

 بحثت وزيرة الخارجية النمساوية، بياتي ماينل رايسينجر، اليوم /الأربعاء/، مع نظيرها الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادي والدبلوماسي.

جاء ذلك في مستهل اجتماعات المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا.

وناقش الوزيران أبرز الملفات الإقليمية المطروحة على الساحة الأوروبية، وفي مقدمتها التنسيق المشترك لمواجهة الأزمات الجيوسياسية الراهنة وملف أمن الطاقة ، بالإضافة إلى استقرار سلاسل الإمداد في القارة وسياسات الهجرة المشتركة وتعزيز التعاون بين دول ضفتي المتوسط.

وأكد الجانبان - في ختام لقائهما - أهمية توحيد المواقف والرؤى داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي لضمان استقرار وأمن المنطقة.

وزيرة الخارجية النمساوية نظيرها الإسباني العلاقات البلدين تطوير التعاون الاقتصادي الدبلوماسي

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