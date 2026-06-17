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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ألمانيا تتحفظ على المشاركة في مهمة هرمز وتطالب بكشف تفاصيل الاتفاق الأمريكي الإيراني

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن برلين لا تزال غير مستعدة للانضمام إلى أي مهمة تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن عدداً من القضايا الأساسية ما زال يكتنفها الغموض.

وخلال مشاركته في منتدى ألماني-بولندي بالعاصمة برلين، أوضح فاديفول أن الحكومة الألمانية تحتاج إلى معلومات أكثر وضوحاً قبل المضي قدماً في إعداد تفويض رسمي للمشاركة في مثل هذه المهمة.

وأشار الوزير إلى أن بلاده لا يمكنها الاكتفاء بما ينشر في وسائل الإعلام بشأن الاتفاق الإطاري الذي جرى التفاوض عليه بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً ضرورة الاطلاع على بنوده ومضمونه بشكل كامل.

وأضاف أن برلين تسعى إلى تقييم مدى إمكانية تنفيذ مهمة بحرية في المنطقة، لافتاً إلى أن نجاح أي تحرك من هذا النوع يتطلب موافقة الدول المطلة والمجاورة للمضيق.

وشدد فاديفول على أن المشهد الحالي لا يزال يفتقر إلى الوضوح الكافي، معتبراً أن هناك تساؤلات جوهرية لم تُحسم بعد بشأن الظروف السياسية والقانونية المحيطة بالمهمة المحتملة.

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يوهان فاديفول الملاحة في مضيق هرمز ألمانيا ومضيق هرمز ألمانيا وإيران الولايات المتحدة وإيران

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