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إغلاق تام وحبس.. متحدث الوزراء يوجه رسالة لأصحاب المنشأت مع عودة الحياة لطبيعتها ..فيديو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:01 م
نادر سعد، المتحدث
نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء
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اسراء صبري
قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحياة في مصر لم تتوقف حتى تعود للعمل، متابعا: أن ما سيحدث بداية من الغد أمران، وهما أنه لم يصبح هناك مواعيد لحظر الحركة، وأن من حق أي مواطن مصري أن يتحرك على مدار اليوم والـ 24 ساعة.


وتابع "سعد"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الأمر الثاني الذي سيحدث من الغد عودة الأنشطة الترفيهية مثل الكافيهات والمطاعم ودور السينما والمسرح، سيسمح لهم بالعودة في العمل ولكن وفقا للإجراءات الإحترازية.


وأضاف أن من أهم الإجراءات الإحترازية المتخذة ان تكون نسبة طاقتها الإستيعابية 25% من طاقتها الاستيعابية في الأيام العادية، لافتا إلى أن وزارة التنمية المحلية قامت بإرسال كتب ودوريات إلى كل المحافظات، متابعا: بداية من الغد ستتم عملية المراقبة.


وأوضح أن قرار مجلس الوزراء يتضمن عقوبات مشددة على المنشآت التي ستخالف تطبيق الإجراءات الإحترازية، متابعا: سيكون هناك 3 عقوبات، أولهم عقوبة الحبس لمدة عام أو دفع غرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه، ولكن العقوبة الأشد الإغلاق الفوري للمنشأة، مؤكدا على أن المسئولية الأساسية تقع على عاتق المواطن المصري.


وواصل قائلا: احنا مكناش محبوسين زي الدول التانية..مش عايزين نلاقي تجمعات، وفيما يخص تواجد "الشيشة" بالكافيهات، أكد على أن أي تواجد للشيشة بالكافيهات والمحلات سيطبق عليها عقوبة الإغلاق والحبس.
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