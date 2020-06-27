AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس شخصين تعديا على ممرض بمستشفى عزل كورونا في مصر القديمة

السبت 27/يونيو/2020 - 07:02 ص
حبس
حبس
Advertisements
اسلام مقلد
قررت نيابة مر القديمة الجزئيةن حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتعدى على ممرض  داخل مستشفى عزل بدائرة القسم؛ لرفضه السماح لهما بزيارة أحد أقاربهما المصاب بفيروس كورونا.

وأمرت النيابة رجال المباحث بسرعة اجراء التحريات اللازمة حول الواقعة لبيان اسبابها الحقيقة.

وكان رجال الأمن بالقاهرة  قد ألقوا القبض على شخصين؛ لاتهامهما بالتعدى بالضرب على ممرض داخل مستشفى عزل بمصر القديمة ، لرفضه زيارة أحد أقاربهما المصاب بفيروس كورونا .

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا يفيد بقيام مجموعة من الاشخاص بالتعدى على احد طاقم التمريض داخل مستشفى عزل كورونا بدائرة القسم ، ووجود بعض التليفات بالطابق محل الواقعة .

على الفور انتقل رجال الأمن إلى المستشفى وبعد الاطلاع على كاميرات المراقبة تبين وجود شخصين قاما بالاعتداء على ممرض لرفضه قيامهما بزيارة أحد أقاربهم والمصاب بفيروس كورونا .

تم اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق التى أصدرت قرارهاالسابق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس شخص لحيازته 2 مليون قطعة ألعاب نارية في الجمالية

حبس شخصين يتاجران فى الهيروين بالبساتين

تجديد حبس شخصين لاتجارهما في الهيروين بالبساتين

6 جرائم بشعة في ثاني أيام العيد.. أبرزها حكاية ربة منزل ألقت نفسها من الثالث بسبب منعها من زيارة والدتها

حبس سيدة لاتهامها بسرقة خاتم ذهبي وأموال من شقة فى مصر القديمة

رفض زيارتهم لمريض كورونا.. ضبط شخصين تعديا على ممرض داخل مستشفى عزل بمصر القديمة

ترشيحاتنا

أخبار الفن | وفاة أول فنان عربي بـ كورونا.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول حملها.. دعاء مؤثر من ابنة رجاء الجداوي

اخبار الحوادث.. القصة الكاملة لمقتل طفلتين على يد والدتهما بشبرا الخيمة.. رواد السوشيال ميديا لنقيب الأطباء: ياريت النقابة تهتم بصحة المواطنين

طارق يحيى: 27 حالة كورونا في أحد أندية الدوري المصري

بعد تغيير شعاره لدعم المثليين.. هجوم حاد على تطبيق Linkedin

وزير الصحة البريطاني يهدد رواد الشواطئ بغلقها واستخدام القوة| فيديو

أسعار العملات الأجنبية اليوم

AdvertisementS

السبع المنجيات.. تحفظك من كل سوء وتفرج همك

متجاهلين إجراءات الوقاية من كورونا.. جماهير ليفربول تحتشد للاحتفال بالدوري الإنجليزي من جديد

باستثناء فئات معينة.. القابضة للسياحة: عودة جميع العاملين بالشركات التابعة بدءا من أول يوليو

بعد صورتها معه فى المنزل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى

بعد تصنيعه في مصر.. تعرف على سعر جرعة عقار ريمديسفير.. فيديو

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة اليوم.. تعرف عليها

كفاية كدب واصطناع بطولات زائفة.. شوبير يهاجم أبو ريدة بسبب دعم الفيفا

عن رفضه ملامسة الممثلات ومحمد صلاح.. تصريحات مثيرة لـ يوسف الشريف في ظهوره الأخير

فيروس كورونا يضرب الوسط الفني.. وفاة أول فنان عربي بعد أيام من إصابته

ليبيا.. بوادر نزاع مسلح بين مليشيات أردوغان والوفاق في مصراتة وطرابلس

يا خيمة القذافي فضحتي وكشفتي الإخوان.. ضاحي خلفان: ليبيا فخ للفئران

لحظات رعب وذهول.. مشاجرات ضخمة بين المئات على شواطئ بريطانيا| فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تغيير شعاره لدعم المثليين.. هجوم حاد على تطبيق Linkedin

على الأرض فى الشارع.. ساندى تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

الأسرار الخمسة للتخلص من الدهون الزائدة حول الخصر.. تعرف عليها