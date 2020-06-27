حبس شخصين تعديا على ممرض بمستشفى عزل كورونا في مصر القديمة

قررت نيابة مر القديمة الجزئيةن حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتعدى على ممرض داخل مستشفى عزل بدائرة القسم؛ لرفضه السماح لهما بزيارة أحد أقاربهما المصاب بفيروس كورونا.





وأمرت النيابة رجال المباحث بسرعة اجراء التحريات اللازمة حول الواقعة لبيان اسبابها الحقيقة.





وكان رجال الأمن بالقاهرة قد ألقوا القبض على شخصين؛ لاتهامهما بالتعدى بالضرب على ممرض داخل مستشفى عزل بمصر القديمة ، لرفضه زيارة أحد أقاربهما المصاب بفيروس كورونا .





تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا يفيد بقيام مجموعة من الاشخاص بالتعدى على احد طاقم التمريض داخل مستشفى عزل كورونا بدائرة القسم ، ووجود بعض التليفات بالطابق محل الواقعة .





على الفور انتقل رجال الأمن إلى المستشفى وبعد الاطلاع على كاميرات المراقبة تبين وجود شخصين قاما بالاعتداء على ممرض لرفضه قيامهما بزيارة أحد أقاربهم والمصاب بفيروس كورونا .





تم اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق التى أصدرت قرارهاالسابق.