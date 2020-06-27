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تعليم

منح دراسية مقدمة من جامعة محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة

السبت 27/يونيو/2020 - 11:02 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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نهلة الشربيني
أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح برامج باب التقديم لبرامج جامعة محمد بن زايد في الذكاء الاصطناعي. 
 
وأفاد المكتب الثقافى المصرى بأبوظبى، بأنه تم فتح باب التقدم للمنح المقدمة من جامعة محمد بن زايد فى مجال الذكاء الاصطناعى للالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه لخريف 2020 فى التخصصات الآتية:


- معالجة اللغات الطبيعية ( التسجيل متاح للعام الدراسى 2020 /2021

- وأفاد بأن جميع الطلاب المقبولين على منحه دراسية كامله والعديد من المزايا الاخر مثل مكافأة شهرية وتأمين صحى وسكن. ولمزيد من التفاصيل حول المنح يرجى زيارة الموقع الإلكترونى التالى:


ويمكن التسجيل يرجى زيارة الرابط التالى:ـ

واوضحت أنه علما بان الادارة المركزية للبعثات لاتتحمل اى نفقات
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