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رياضة

لا يوجد وقت لتجهيز اللاعبين.. مدرب طنطا: الوقت غير كاف لاستكمال الدوري.. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 02:45 ص
أيمن المزين المدير
أيمن المزين المدير الفني للفريق طنطا
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محمد رشاد
قال أيمن المزين المدير الفني للفريق طنطا، أن عامل الوقت ليس كافيًا من استكمال مسابقة دوري we المصري، لافتًا إلى أنه سيعاني حول تجهيز اللاعبين في حال تم استئناف الموسم (2019 - 2020).

وأضاف المدير الفني لفريق طنطا في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" مساء اليوم الجمعة :"لا يوجد أمامنا وقت لتجهيز اللاعبين في ظل الإصابات التي نعاني منها سواء كانت إصابات ملاعب أو بفيروس كورونا".

وتابع :"لن نستطيع أن نخوض كل مباراة بعد 72 ساعة فقط، لدينا حاليًا خمس إصابات من بينهم ثلاثة لاعبين، وفريق طنطا يعاني من غياب الوعي بعض الشيء على الرغم من التحذيرات ، فريقي يحتاجي إلى فترة للتعايش في ظل الظروف الحالية خاصة أننا نعاني من غياب الوعي".

ويحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر في مسابقة دوري we المصري برصيد 16 نقطة من خلال خوض 18 مباراة.

جدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة أعطى الضوء الأخضر للاتحاد المصري لكرة القدم باستئناف الموسم الرياضي من جديد عقب توقف المسابقة المحلية بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
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